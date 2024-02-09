В Каунасе на Немане ушло на дно большое грузовое судно

"Мы этим не гордимся, но есть, как есть, это технический момент, судно на дне", – сказала представитель дирекции Юстина Юозапоне.

По ее словам, глубина в порту, где затонуло судно - 3 м. Судно Narva длиной 50 м, это самоходная баржа. Принадлежит она дирекции.

Баржу на зиму разместили в Каунасском зимнем порту, рядом с другими судами.

"Баржу не эксплуатировали с конца августа. Судно затонуло, потому что лед пробил его корпус", – сказала Юозапоне.

Работы по поднятию баржи запланированы на весну, когда это позволят погодные условия.

"Дирекция гарантирует, что ситуация под контролем. Судно Narva опасности не представляет, загрязнений нет. Топлива в нем нет. Масло также слито. Компания сделала все возможное для того, чтобы избежать загрязнения", - сказано в сообщении дирекции.

Бывший министр охраны окружающей среды, депутат Кястутис Мажейка узнал об этом инциденте от рыбаков и поделился фотографией затонувшего судна в фейсбуке.