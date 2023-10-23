В Каунасе на автовокзале было обнаружено тело иностранца

"На Каунасском автобусном вокзале какая-то суматоха и лежит покойник, которого накрыли с головой, есть ли тут связь с закрытием железнодорожного вокзала?" – писал читатель портала в 20.59 ч.

По его словам, тело находилось в помещении автобусного вокзала.

По данным дежурного Каунасской полиции, в 19.50 ч. было получено сообщение о том, что на автовокзале в Каунасе обнаружено тело мужчины. По данным полиции, скончался иностранец. На теле внешних следов насилия не обнаружено.