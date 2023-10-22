В Каунасе из-за подозрительного предмета было остановлено движение поездов

Об эвакуации сообщил в социальных сетях пресс-секретарь "Литовских железных дорог" Александр Зубряков.

"Из-за этого инцидента на некоторое время было остановлено движение поездов, возможны опоздания", – указал он.

Информация об опасности не подтвердилась, поэтому после 20 ч. пассажирам разрешили вернуться в здание, движение поездов было возобновлено.