В Каунасе из-за домашнего насилия вызвали "Арас": сотрудники провели переговоры с вооруженным мужчиной

Сотрудник Каунасского окружной полиции подтвердил порталу „Что происходит в Каунасе“, что сообщение о происшествии поступило в субботу, в 22.36. „Женщина обратилась в полицию по поводу домашнего насилия“, - рассказал дежурный.
После того, как полиция проверила личность подозреваемого, выяснилось, что на его имя зарегистрировано два огнестрельных оружия, поэтому было решено не рисковать и использовать сотрудников отряда „Арас“.
Сообщается, что агрессивный мужчина сначала отказался общаться с правоохранителями и не впустил их в дом. На месте дежурили полицейские и обеспечивали охрану периметра до прибытия сотрудников „Арас“. Когда они приехали, после недолгих переговоров мужчина, подозреваемый в домашнем насилии, сам открыл дверь.
Оказалось, что в мужчина 1962 г.р. издевался над своей сестрой, которая обратилась в полицию. Его признали умеренно пьяным, алкотестер показал 1,71 промилле. Он задержан. По данному инциденту начато досудебное расследование.