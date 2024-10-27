В Каунасе из-за домашнего насилия вызвали "Арас": сотрудники провели переговоры с вооруженным мужчиной

Сотрудник Каунасского окружной полиции подтвердил порталу „Что происходит в Каунасе“, что сообщение о происшествии поступило в субботу, в 22.36. „Женщина обратилась в полицию по поводу домашнего насилия“, - рассказал дежурный.

После того, как полиция проверила личность подозреваемого, выяснилось, что на его имя зарегистрировано два огнестрельных оружия, поэтому было решено не рисковать и использовать сотрудников отряда „Арас“.