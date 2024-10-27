2024.10.27 17:30

В Каунасе из-за домашнего насилия вызвали "Арас": сотрудники провели переговоры с вооруженным мужчиной

 
ru.DELFI.lt
Kaune dėl smurto artimoje aplinkoje iškviestas "Aras"
Kaune dėl smurto artimoje aplinkoje iškviestas "Aras"
ФОТО: Kas Vyksta Kaune skaitytojai | Kas Vyksta Kaune

В ночь с субботы на воскресенье в редакцию портала „Kas vyksta Kaune“ поступило несколько сообщений от читателей о нерядовом событии в центре города. По предварительной информации, к кафе „Kultūra“ на улице К.Донелайтиса прибыл большой отряд полицейских, был задействован экипаж группы антитеррористической операции „Арас“, улица была перекрыта.

Сотрудник Каунасского окружной полиции подтвердил порталу „Что происходит в Каунасе“, что сообщение о происшествии поступило в субботу, в 22.36. „Женщина обратилась в полицию по поводу домашнего насилия“, - рассказал дежурный.

После того, как полиция проверила личность подозреваемого, выяснилось, что на его имя зарегистрировано два огнестрельных оружия, поэтому было решено не рисковать и использовать сотрудников отряда „Арас“.

Kaune dėl smurto artimoje aplinkoje iškviestas "Aras"

Сообщается, что агрессивный мужчина сначала отказался общаться с правоохранителями и не впустил их в дом. На месте дежурили полицейские и обеспечивали охрану периметра до прибытия сотрудников „Арас“. Когда они приехали, после недолгих переговоров мужчина, подозреваемый в домашнем насилии, сам открыл дверь.

Оказалось, что в мужчина 1962 г.р. издевался над своей сестрой, которая обратилась в полицию. Его признали умеренно пьяным, алкотестер показал 1,71 промилле. Он задержан. По данному инциденту начато досудебное расследование.

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