2024.07.06 12:36

В Каунасе был зарезан мужчина

 
ru.DELFI.lt
Žmogžudystė Kaune
Žmogžudystė Kaune
ФОТО: „Kas vyksta Kaune“ skaitytojas

В Каунасе около полуночи было совершено жестокое преступление.

„Кого-то убили. Пили в тотализаторе, подрались, и умер, так полицейские сказали. За вторым побежали полицейские“, – рассказала порталу Kas vyksta Kaune женщина, которая была на месте происшествия.

Второй читатель портала сказал, что видел, как полицейские вели мужчину в наручниках, возможно, подозреваемого.

„На фото видно накрытое тело. Видно было, как полицейские увели мужчину в наручниках“, – сообщил читатель.

Еще один очевидец сказал, что встретил сотрудницу полиции, которая искала орудие преступления. Один полицейский, по его словам, на вопрос, что случилось, ответил „ничего“, а другой, увидев, что он делает видео сказал, „это место убийства, снимать запрещается“.

По данным Департамента полиции, о преступлении сообщили в 23.45 ч. 5 июля. На проспекте Саванорю на тротуаре обнаружили тело молодого человека (1996 г.р.). Врачи установили, что мужчина скончался.

На теле покойного обнаружили колотые раны. Начато расследование по факту убийства.

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