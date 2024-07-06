В Каунасе был зарезан мужчина

„Кого-то убили. Пили в тотализаторе, подрались, и умер, так полицейские сказали. За вторым побежали полицейские“, – рассказала порталу Kas vyksta Kaune женщина, которая была на месте происшествия.

Второй читатель портала сказал, что видел, как полицейские вели мужчину в наручниках, возможно, подозреваемого.

„На фото видно накрытое тело. Видно было, как полицейские увели мужчину в наручниках“, – сообщил читатель.

Еще один очевидец сказал, что встретил сотрудницу полиции, которая искала орудие преступления. Один полицейский, по его словам, на вопрос, что случилось, ответил „ничего“, а другой, увидев, что он делает видео сказал, „это место убийства, снимать запрещается“.