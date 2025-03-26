2025.03.26 09:18

В Каунасе автомобиль пьяной таможенницы врезался в фонарный столб

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos muitinė
Lietuvos muitinė
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В Каунасе пьяная таможенница врезалась в фонарный столб, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел во вторник вечером, примерно в 16.20 час., на улице А. Крищюкайчё.

Автомобиль Škoda Fabia врезался в фонарный столб и скрылся.

Сотрудники полиции остановили указанный автомобиль. Выяснилось, что за рулем находилась главный инспектор Каунасской территориальной таможни, она была без формы и находилась в состоянии алкогольного опьянения (уровень алкоголя в крови 2,58 промилле).

55-летней сотруднице вручена повестка.

Начато досудебное расследование по факту вождения в нетрезвом виде.

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