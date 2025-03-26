В Каунасе автомобиль пьяной таможенницы врезался в фонарный столб

Как сообщили в полиции, инцидент произошел во вторник вечером, примерно в 16.20 час., на улице А. Крищюкайчё.

Сотрудники полиции остановили указанный автомобиль. Выяснилось, что за рулем находилась главный инспектор Каунасской территориальной таможни, она была без формы и находилась в состоянии алкогольного опьянения (уровень алкоголя в крови 2,58 промилле).