2024.05.12 09:33

В Качергине загорелся жилой дом: внутри могут находиться люди

 
на месте происшествия работают 5 автоцистерн
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
В пятницу вечером в Каунасском районе, в городке Качергине, загорелся жилой дом. Внутри могут находиться люди, сообщил Единый центр помощи (ЕЦП).

"Информации о людях, которые могут находиться в доме или о пострадавших, пока нет", – сказал агентству Elta представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС).

По его словам, на месте происшествия работают пять автоцистерн.
"Проводятся работы по тушению. По предварительным данным, горит двухэтажный дом", – сообщил представитель ДПОС.

По данным ЕЦП, сообщение о горящем открытым пламенем жилом доме в Качергине на улице Янонё поступило в пятницу около 18.20 час.

На место происшествия были направлены каунасские городские и районные пожарно-спасательные расчеты. Информация о происшествии была передана на Каунасскую станцию ​​скорой медицинской помощи.

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