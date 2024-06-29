В июне в Литве утонуло 19 человек, в том числе один ребенок

По данным ДПБС, в прошлом году в июне пожарные и спасатели провели на воде 200 спасательных операций, вытащили 45 утонувших, в том числе 2 детей, спасли 28, в том числе одного ребенка.

Рекомендуется не плавать и не нырять в неизвестных местах, где нет спасателей, не стоит прыгать в воду после еды или в состоянии алкогольного опьянения. Не надо нырять, не зная дна водоема, не следует заплывать слишком далеко от берега, особенно за буйки, ведь если переоценить свои силы, доплыть до берега может уже не получиться.