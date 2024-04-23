2024.04.23 11:48

В Исландии убит работник из Литвы, задержаны двое соотечественников

 
ru.DELFI.lt
Žvakė
Žvakė
ФОТО: Unsplash

Исландские СМИ сообщают об убийстве работника из Литвы. Полиция задержала сначала четырех граждан Литвы, но потом двоих из них отпустила.

Председатель Литовской общины в Исландии Неринга Эйдукене сказала Delfi, что пятеро литовцев строили летний дом.

"В субботу около двух часов вызвали скорую, сообщили, что человек потерял сознание", – рассказлаа женщина.

"В Исландии, если вызвали скорую, вместе выезжает и полиция. На месте происшествия выяснилось, что человек мертв. Были признаки насильственной смерти. Задержали четверых работников", - сообщила Эйдукене.

Погибшему было около 40 лет.

Портал RUV.is 22 апреля сообщил, что полиция отпустила двоих литовцев, задержанных после убийства, совершенного в субботу. Двое других граждан Литвы остались под арестом до 30 апреля.

Известно, что строительная компания наняла литовцев крыть крышу, арендовала для них соседний дом. В этом доме и было обнаружено тело.

Сами представители строительной компании об убийстве узнали из СМИ. Они выразили соболезнования близким покойного.

Полиция сообщила, что расследование идет полным ходом, но подробно ничего не комментирует.

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