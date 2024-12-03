В ходе международной операции в Испании задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений Беглик

Как указано в сообщении ЛБКП, Беглик был задержан после того, как совместная следственная группа правоохранительных органов Франции, Нидерландов, Италии, Германии, Литвы и Испании выявила еще одну сложную платформу зашифрованной коммуникации Matrix (платформа также была известна как Matrix, Totalsec, X-quantum и Q-safe).
„Активный этап международной операции правоохранительных органов стартовал 3 декабря 2024 года в четырех странах. В настоящее время продолжаются аресты и обыски. Международную операцию поддерживают Евроюст и Европол.
В результате координированных совместных следственных действий нидерландских, литовских и испанских правоохранителей в Испании был задержан гражданин Литовской Республики Сергей Беглик“, – сообщает БКПЛ.
Это второе задержание Беглика за рубежом. Ранее мужчину задерживали в 2019 году.
По данным ЛБКП, в 2020 году правоохранительные органы Литвы выдали европейский ордер на арест Беглика. В ходе предварительного расследования, проводимого Бюро криминальной полиции Литвы и возглавляемого Генеральной прокуратурой, Беглику были предъявлены обвинения в участии в деятельности вооруженного преступного сообщества, в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере и их контрабанде, в отмывании денег и других тяжких и особо тяжких преступлениях.
Согласно сообщению ЛБКП, правоохранительные органы перехватывали сообщения зашифрованной коммуникационной платформы и отслеживали деятельность этой платформы в течение трех месяцев.
В ходе расследования правоохранительные органы расшифровали более 2,3 млн сообщений на 33 языках. Было установлено, что перехваченные правоохранителями переписки и зашифрованные сообщения были связаны с организацией и совершением тяжких и особо тяжких преступлений: с международной торговлей наркотиками, торговлей оружием, отмыванием денег и другой противоправной деятельностью организованных преступных группировок.
„В течение трех месяцев сотрудники контролировали общение лиц, предположительно совершивших преступные деяния, через зашифрованную переписку, причем упомянутые лица считали, что правоохранительные органы не имеют технических возможностей для перехвата сообщений и их расшифровки.
„В ходе операции правоохранительных органов, благодаря совместным усилиям правоохранительных органов Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Литвы и Испании, предоставление зашифрованных телекоммуникационных услуг, которыми пользовались лица, имеющие отношение к международной организованной преступности, было прекращено“, – сообщили в ЛБКП.