В ходе международной операции в Испании задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений Беглик

По данным ЛБКП, в 2020 году правоохранительные органы Литвы выдали европейский ордер на арест Беглика. В ходе предварительного расследования, проводимого Бюро криминальной полиции Литвы и возглавляемого Генеральной прокуратурой, Беглику были предъявлены обвинения в участии в деятельности вооруженного преступного сообщества, в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере и их контрабанде, в отмывании денег и других тяжких и особо тяжких преступлениях.