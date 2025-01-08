2025.01.08 10:48

В Григишкес из пневматического оружия выстрелили в окно

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius

В Вильнюсе, в Григишкес, предположительно из пневматического оружия выстрелили в окно.

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник около 17.30 час., в Григишкес было замечено повреждение наружного стеклопакета окна квартиры.

Повреждения могли возникнуть в результате стрельбы из пневматического оружия.

Убыток составляет 260 евро.

По факту нарушения общественного порядка начато предварительное расследование.

За проявление неуважения к окружающим или окружающей среде и нарушение общественного порядка или общественного спокойствия путем совершения дерзких действий, угроз, издевательств или вандализма предусмотрено наказание в виде общественных работ или штрафа, либо ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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