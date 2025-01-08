В Григишкес из пневматического оружия выстрелили в окно

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник около 17.30 час., в Григишкес было замечено повреждение наружного стеклопакета окна квартиры.

За проявление неуважения к окружающим или окружающей среде и нарушение общественного порядка или общественного спокойствия путем совершения дерзких действий, угроз, издевательств или вандализма предусмотрено наказание в виде общественных работ или штрафа, либо ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до двух лет.