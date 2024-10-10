В Германии по подозрению в доставке 30 тонн кокаина в Европу задержан литовец

Его задержали в субботу в аэропорту Франкфурта-на-Майне после прибытия из Боготы, столицы Колумбии. Мужчину задержали еще до того, как он вышел из самолета.

Немецкие должностные лица подозревают этих людей в том, что они возглавляли группу, которая закупила почти 30 тонн кокаина в Южной Америке в 2019 году и отправила его в ЕС морским путем.

Наркотики на черном рынке на сумму около полутора миллиардов евро предназначались для литовского рынка.