В Гамбурге задержана банда угонщиков Porsche – в числе задержанных двое граждан Литвы

На балконе многоквартирного жилого дома в Гамбурге в 6 ч. разорвались пять звуковых гранат. После этого в комнату через балкон ворвались полицейские.

Полиция вывела из дома двоих подозреваемых в наручниках. По данным Bild, это были двое граждан Литвы, которых подозревают в угонах роскошных автомобилей Porsche.

Авто были угнаны в январе этого года. Тогда поступило сообщение о том, что в городе был замечен угнанный автомобиль Macan. Полиция остановила его и взяла под арест двоих братьев из Швеции - мужчин 26 и 29 лет. По данным Bild, на этот раз были задержаны литовцы, которые в составе банды летом минувшего года могли угнать около 10 автомобилей Range Rover, Land Rover и Porsche.