2025.03.05 16:58

В Гамбурге задержана банда угонщиков Porsche – в числе задержанных двое граждан Литвы

 
ru.DELFI.lt
Vokietijos policija
Vokietijos policija
ФОТО: IMAGO/Sabine Gudath | Imago / Scanpix

Члены банды занимались угоном дорогих спортивных автомобилей. Особенно Porsche. Однако сейчас владельцы этих машин в Гамбурге смогут вздохнуть свободнее. Криминалистам удалось нанести удар по угонщикам, сообщает издание Bild.

На балконе многоквартирного жилого дома в Гамбурге в 6 ч. разорвались пять звуковых гранат. После этого в комнату через балкон ворвались полицейские.

Полиция вывела из дома двоих подозреваемых в наручниках. По данным Bild, это были двое граждан Литвы, которых подозревают в угонах роскошных автомобилей Porsche.

Авто были угнаны в январе этого года. Тогда поступило сообщение о том, что в городе был замечен угнанный автомобиль Macan. Полиция остановила его и взяла под арест двоих братьев из Швеции - мужчин 26 и 29 лет. По данным Bild, на этот раз были задержаны литовцы, которые в составе банды летом минувшего года могли угнать около 10 автомобилей Range Rover, Land Rover и Porsche.

В конце ноября 2024 года у звезды Soko Hamburg Марека Эрхардта был угнан Porsche Macan. К счастью, в его авто было три AirTags. Один прибор угонщики нашли и выбросили, но оставшиеся два показывали в смартфоне актера место нахождения автомобиля. Эрхардта обратился в полицию и помог стражам порядка найти свой автомобиль. Porsche Macan стоял на одной улочке Гамбурга, однако угонщики успели скрыться.

Сейчас полиция выясняет, были ли задержанные литовцы связаны с угоном Porsche актера. Проводят сравнения образцов ДНК.

В 2023 году в Германии было угнано 14 585 застрахованных транспортных средств. Ущерб 310 млн. евро.

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