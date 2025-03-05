В Гамбурге задержана банда угонщиков Porsche – в числе задержанных двое граждан Литвы

На балконе многоквартирного жилого дома в Гамбурге в 6 ч. разорвались пять звуковых гранат. После этого в комнату через балкон ворвались полицейские.
Полиция вывела из дома двоих подозреваемых в наручниках. По данным Bild, это были двое граждан Литвы, которых подозревают в угонах роскошных автомобилей Porsche.
Авто были угнаны в январе этого года. Тогда поступило сообщение о том, что в городе был замечен угнанный автомобиль Macan. Полиция остановила его и взяла под арест двоих братьев из Швеции - мужчин 26 и 29 лет. По данным Bild, на этот раз были задержаны литовцы, которые в составе банды летом минувшего года могли угнать около 10 автомобилей Range Rover, Land Rover и Porsche.
В конце ноября 2024 года у звезды Soko Hamburg Марека Эрхардта был угнан Porsche Macan. К счастью, в его авто было три AirTags. Один прибор угонщики нашли и выбросили, но оставшиеся два показывали в смартфоне актера место нахождения автомобиля. Эрхардта обратился в полицию и помог стражам порядка найти свой автомобиль. Porsche Macan стоял на одной улочке Гамбурга, однако угонщики успели скрыться.
Сейчас полиция выясняет, были ли задержанные литовцы связаны с угоном Porsche актера. Проводят сравнения образцов ДНК.
В 2023 году в Германии было угнано 14 585 застрахованных транспортных средств. Ущерб 310 млн. евро.