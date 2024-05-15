В этом году в Литве от легионеллеза умерло четыре человека

"Это четвертая смерть в этом году, тогда как за весь 2023 год у нас было четыре случая. Это означает, что мы действительно наблюдаем рост заражения этим заболеванием", - сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник В. Груодис, отметив, что из-за этого они также общаются с Минэнерго по поводу надзора за теплопунктами.
Заразился дома
Как отмечает руководитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене, узнав о случае заражения этим заболеванием, специалисты центра провели исследования в доме скончавшегося мужчины, а также в других местах, которые он посещал. В доме покойного обнаружено бактериальное заражение, отметила Р. Лингене.
"Пробы воды были взяты по месту жительства заболевшего – более 25 проб, а также в спортивном клубе, который посещал заболевший, и в одном объекте размещения в другом городе", - сказала Р. Лингене.
"Результаты исследований показывают, что загрязнения в системе водоснабжения в этом многоквартирном жилом доме не обнаружено и его нет. Определено локальное, местное загрязнение – из-под смесителя. Некоторая концентрация бактерий легионеллы была обнаружена без слива воды и взятия анализов из смесителей. После дезинфекции смесителей, чистки и слива воды никаких загрязнений в системе не выявлено", - уточнила специалист НЦОЗ, добавив, что возбудители этого заболевания не выявлены ни в спортивном клубе, который посетил мужчина, ни в объекте размещения, расположенном в другом городе.
"После получения результатов анализов с жильцами квартир, где был обнаружен рост бактерий, связались, их проинформировали о мерах профилактики", - добавила Р. Лингене.
Больше всего подтвержденных случаев в этом году выявлено в Вильнюсе
Р. Лингене также отмечает, что большая часть всех выявленных в этом году случаев и смертей от легионеллеза зарегистрирована в Вильнюсе.
"Из 18 выявленных на сегодняшний день случаев 10 выявлены в Вильнюсе и 3 из 4 смертей, к сожалению, в Вильнюсе. Хочу сказать, что (...) никакого загрязнения системы обнаружено не было ни в одном случае. Значит, можно подозревать, что загрязнение было локальным, что люди, вероятно, не уделяли должного внимания уходу за смесителями и кранами", - сказала специалист.
"Конечно, нельзя сказать, что они не могли заразиться где-то еще. (...) Но в городе и в городских циркуляционных системах ни разу не было выявлено системного загрязнения, ни одного случая не зафиксировано – мы можем это сказать с уверенностью", - подчеркнула Р. Лингене.
Она также подчеркивает, что течение легионеллеза существенно зависит от состояния организма человека – во всех случаях этого заболевания, выявленных в столице, у инфицированных были сопутствующие проблемы со здоровьем, отметила Р. Лингене.
"По разным данным, заболевают, может быть, только 5 проц. заразившихся. Все подтвержденные случаи, по крайней мере в Вильнюсе, были среди людей, у которых были сопутствующие заболевания, ослабившие иммунитет", - сказала специалист.
"Человек может заболеть, переболеть без симптомов и даже не знать, что переболел. Людей необходимо успокоить, что это инфекционное заболевание не передается от человека к человеку. Даже если ту же воду используют в пищу, это заболевание не передается.
Заразиться можно только аэрозольным путем – при вдыхании этой бактерии в дыхательные пути", - добавил руководитель НЦОЗ В. Груодис.
Чутьболее недели назад в Вильнюсе от легионеллеза умер мужчина. Эту информацию порта лу lrt.lt во вторник подтвердил НЦОЗ. По предварительным данным, мужчине было 45 лет.
О смерти соседа журналистам сообщили жильцы многоквартирного дома на улице Юстинишкю.
В связи с ситуацией НЦОЗ напоминает важнейшие правила профилактики легионеллеза. Специалисты здравоохранения напоминают, что легионеллез – это острое инфекционное респираторное заболевание, вызываемое бактериями легионеллы.
Защитить жителей от этого заболевания могут профилактические меры: поддержание соответствующей температуры воды, постоянная циркуляция воды и обслуживание систем водоснабжения.