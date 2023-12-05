В Электренай у 16-этажного дома обнаружено тело мужчины

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Во вторник в Электренай у 16-этажного дома обнаружено тело мужчины.

Полиция информировала, что в 18.13 ч. сообщили о том, что в Электренай, на ул. Пяргалес, погиб человек.

Звонивший сказал, что приехал во двор дома и обнаружил тело мужчины, который, вероятно, упал с какого-то этажа 16-этажки.

По предварительным данным, погибшему было около 30 лет, его личность не установлена. Пока неизвестно, с какого этажа упал мужчина. Падающее тело ударилось о забор, поэтому оно сильно обезображено.

Жители дома сказали, что прежде не видели этого человека.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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