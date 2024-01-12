В Электренай от потери крови скончался упавший на скользкой улице пешеход

В социальной сети Facebook люди делятся информацией о том, что около детского сада в Электренай поскользнулся и упал мужчина. Пострадавший получил серьезную травму, он скончался.

По данным полиции, 11 января в Электренай на самом деле скончался мужчина 1951 г.р. Сообщается, что в 12.34 ч. им позвонили из Электренской больницы и информировали, что в 12.12 ч. был доставлен пострадавший.

Врач сказал полиции, что мужчина умер от потери крови, он получил открытый перелом руки.

Ведется расследование.

Люди сообщают, что прохожие пытались помочь пострадавшему, а врачи ехали очень долго - 20 минут.

По предварительным данным, по номеру 112 о пострадавшем сообщили четыре раза. Первый звонок поступил в 11.50 ч., люди сказали, что на улице поскользнулся мужчина, идет кровь, кровотечение сильное, они пытались перетянуть рану, остановить кровотечение. Последний звонок поступил в 12.07 ч., во время звонка звонивший увидел подъезжавшую скорую.