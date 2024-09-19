В ДТП на магистрали A1 погиб человек

Сообщение о ДТП поступило в 11.00 ч.
Звонивший сказал, что на дороге A1, около деревни Бийотай (Шилальский район), в ДТП пострадал человек.
По данным полиции, столкнулись два транспортных средства. Полиция подтвердила, что есть погибшие и зажатые.
Департамент пожарной безопасности и спасения отметил, что звонивший сказал, что в стоявший у дороги трал врезался микроавтобус.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса погиб.
В 13.29 ч. полиция информировала, что столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinterи автовоз Mercedes Benz. В автовозе находились двое мужчин, один - гражданин Украины. Эти люди не пострадали.
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