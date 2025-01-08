В Друскининкай на крышу жилого дома приземлился метеозонд с контрабандой сигарет

Еще один метеозонд во вторник вечером приземлился в Друскининкае на крышу жилого дома. О происшествии сообщили в полицию.
„Восемь партий сигарет были перехвачены на юге Литвы – в Друскининкайском и Варенском муниципалитетах. Всего было перехвачено 10 900 пачек сигарет“, – сообщил агентству Elta представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.
Все метеозонды были оснащены GPS-навигаторами, по подозрению в причастности к контрабанде сигарет задержано пять граждан Литвы.
„Это был первый такой день с нового года, до нового года вообще не было таких случаев, этот день был очень напряженным“, – сказал агентству Elta Г. Мишутис.
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