2025.01.08 09:09

В Друскининкай на крышу жилого дома приземлился метеозонд с контрабандой сигарет

 
Elta
Balionu atskraidinta kontrabanda
Balionu atskraidinta kontrabanda
ФОТО: VSAT

Литовские пограничники за минувшие сутки перехватили восемь метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси.

Еще один метеозонд во вторник вечером приземлился в Друскининкае на крышу жилого дома. О происшествии сообщили в полицию.

„Восемь партий сигарет были перехвачены на юге Литвы – в Друскининкайском и Варенском муниципалитетах. Всего было перехвачено 10 900 пачек сигарет“, – сообщил агентству Elta представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Все метеозонды были оснащены GPS-навигаторами, по подозрению в причастности к контрабанде сигарет задержано пять граждан Литвы.

„Это был первый такой день с нового года, до нового года вообще не было таких случаев, этот день был очень напряженным“, – сказал агентству Elta Г. Мишутис.

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