В Друскининкай на крышу жилого дома приземлился метеозонд с контрабандой сигарет

Еще один метеозонд во вторник вечером приземлился в Друскининкае на крышу жилого дома. О происшествии сообщили в полицию.

„Восемь партий сигарет были перехвачены на юге Литвы – в Друскининкайском и Варенском муниципалитетах. Всего было перехвачено 10 900 пачек сигарет“, – сообщил агентству Elta представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Все метеозонды были оснащены GPS-навигаторами, по подозрению в причастности к контрабанде сигарет задержано пять граждан Литвы.