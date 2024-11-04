2024.11.04 07:00

В длинные выходные полиция останавливала и пьяных водителей, и водителей без прав на вождение

 
ru.DELFI.lt
Reidas Vilniuje
Reidas Vilniuje
ФОТО: reidas | Delfi

В длинные выходные полиция проверяла водителей. Выяснилось, что немая их часть нарушала правила дорожного движения.

В воскресенье с утра полиция проверяла водителей на трезвость в разных местах Вильнюсского округа.

В Вильнюсском районе полиция остановила троих нетрезвых водителей. Таксист 1963 г.р., управлявший автомобилем Toyota, „надул“ 0,23 промилле. Попался и еще один мужчина (1980 г.р.) на автомобиле Toyota, в его организме было 1,50 промилле.

Вскоре полиция остановила водителя (1995 г.р.) Mercedes Benz, в организме которого было 0,60 промилле. Кроме того, у молодого человека не было прав на вождение.

Полиция проверяла водителей и в Тракайском районе, там попался мужчина 1978 г.р., который управлял автомобилем VW. В организме мужчины было 0,51 промилле.

Во время рейда были зафиксированы и другие нарушения: в Вильнюсе у двоих водителей не было прав на вождение, один из них был лишен прав. В Швенченском районе двое водителей были наказаны за то, что не пристегивались ремнями безопасности.

Reidas Vilniuje

В пятницу и субботу полиция также фиксировала разные нарушения ПДД.

Полиция наказала троих пьяных водителей, один из них превысил скорость. Еще 21 водитель ехал на красный свет.

В длинные выходные были наказаны 7 водителей, которые пользовались телефоном во время вождения.

Были наказаны также трое водителей без прав и 7 водителей, превысивших скорость.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии