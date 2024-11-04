В длинные выходные полиция останавливала и пьяных водителей, и водителей без прав на вождение

В воскресенье с утра полиция проверяла водителей на трезвость в разных местах Вильнюсского округа.
В Вильнюсском районе полиция остановила троих нетрезвых водителей. Таксист 1963 г.р., управлявший автомобилем Toyota, „надул“ 0,23 промилле. Попался и еще один мужчина (1980 г.р.) на автомобиле Toyota, в его организме было 1,50 промилле.
Вскоре полиция остановила водителя (1995 г.р.) Mercedes Benz, в организме которого было 0,60 промилле. Кроме того, у молодого человека не было прав на вождение.
Полиция проверяла водителей и в Тракайском районе, там попался мужчина 1978 г.р., который управлял автомобилем VW. В организме мужчины было 0,51 промилле.
Во время рейда были зафиксированы и другие нарушения: в Вильнюсе у двоих водителей не было прав на вождение, один из них был лишен прав. В Швенченском районе двое водителей были наказаны за то, что не пристегивались ремнями безопасности.
В пятницу и субботу полиция также фиксировала разные нарушения ПДД.
Полиция наказала троих пьяных водителей, один из них превысил скорость. Еще 21 водитель ехал на красный свет.
В длинные выходные были наказаны 7 водителей, которые пользовались телефоном во время вождения.
Были наказаны также трое водителей без прав и 7 водителей, превысивших скорость.