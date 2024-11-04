В длинные выходные полиция останавливала и пьяных водителей, и водителей без прав на вождение

В воскресенье с утра полиция проверяла водителей на трезвость в разных местах Вильнюсского округа.

В Вильнюсском районе полиция остановила троих нетрезвых водителей. Таксист 1963 г.р., управлявший автомобилем Toyota, „надул“ 0,23 промилле. Попался и еще один мужчина (1980 г.р.) на автомобиле Toyota, в его организме было 1,50 промилле.

Вскоре полиция остановила водителя (1995 г.р.) Mercedes Benz, в организме которого было 0,60 промилле. Кроме того, у молодого человека не было прав на вождение.

Полиция проверяла водителей и в Тракайском районе, там попался мужчина 1978 г.р., который управлял автомобилем VW. В организме мужчины было 0,51 промилле.