В деле пропавшего психолога – новые данные

По данным прокуратуры Литвы, есть данные о том, что она находилась в другой стране 29 октября.

Сейчас эту информацию проверяют, полиция сотрудничает с "“Европолом“ и правоохраной других стран.

Великите ищут с 1 ноября.

Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших. Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой. Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен.