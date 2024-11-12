2024.11.12 12:11

В деле пропавшего психолога – новые данные

 
ru.DELFI.lt
Ieškoma Lina Velykytė
Ieškoma Lina Velykytė
ФОТО: Asmeninis archyvas / Delfi koliažas

В Вильнюсе разыскивают пропавшую Лину Великите. Правоохрана узнала, что женщина могла уехать за границу.

По данным прокуратуры Литвы, есть данные о том, что она находилась в другой стране 29 октября.

Сейчас эту информацию проверяют, полиция сотрудничает с "“Европолом“ и правоохраной других стран.

Великите ищут с 1 ноября.

Мать и брат пропавшей забеспокоились, когда женщина в конце октября не приехала в Пасвальский район на День поминовения усопших. Брат Великите Донатас в интервью изданию Kauno diena сказал, что 25 октября утром он еще говорил по телефону с мамой и сестрой. Потом звонил в воскресенье, но никто не ответил, 31 октября телефон уже был выключен.

Близкие сначала думали, что Лина работает с пациентами (женщина работает психологом). Однако 1 октября она не приехала на могилу отца в Пасвальский район, телефон был выключен.

Донатас сообщил об исчезновении сестры по номеру 112.

Он сказал, что ему показалось, что сначала полиция не уделяла расследованию должное внимание, но когда о пропаже женщины стали писать СМИ, расследование стало активнее.

По сведениям Delfi, 8 ноября пожарные-спасатели помогли полиции попасть в арендуемую женщиной квартиру в микрорайоне Виршулишкес и в офис на ул. А.Гоштауто, где она принимала пациентов. Полиция также опросила соседей, проверила больницы. В банк передан запрос о том, как обстоят дела с платежами с карты женщины.

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