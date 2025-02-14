В деле о гибели молодого человека во время ралли в Утене подозрения предъявлены директору соревнований

Об этом сообщила прокуратура в пятницу.

9 сентября прошлого года во время ралли, проходивших в Утене, спортивный автомобиль сошел с трассы и врезался в толпу зрителей, в результате чего погиб 21-летний юноша. Еще двое зрителей получили серьезные травмы, четверо получили легкие телесные повреждения, а у семерых человек возникли легкие проблемы со здоровьем.

Было начато предварительное расследование по факту лишения жизни по неосторожности, предварительное расследование ведет прокурор отдела уголовного преследования Паневежской окружной прокуратуры, расследование ведут следователи Главного комиссариата полиции Утенского уезда.