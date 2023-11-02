В четверг вечером в Вильнюсе произошло несколько ДТП

 
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В четверг вечером в Вильнюсе произошло несколько ДТП. Сообщается о пострадавшем малолетнем ребенке.

Полиция информировала, что в 17.51 ч. женщина сообщила о том, что на ул. Жирмуну в ее Toyota врезался автомобиль Volvo, водитель которого, возможно, пьян. Полиция выяснила, что женщина не ошиблась.

Автомобилем Volvo управлял нетрезвый водитель (1,91 промилле).

В 18.13 ч., на окраине Вильнюса, недалеко от Лентвариса, на перекрестке ул. Гальвес и Зигмантишкю, столкнулись два автомобиля Volvo, один из них после столкновения съехал с дороги.

Сообщается, что требовалась помощь врачей, пострадал 5-летний ребенок. По предварительным данным, оба водителя были трезвыми. Ребенка и его маму увезли в больницу.

В 19.48 ч. сообщалось о том, что на перекрестке Молетского шоссе и ул. Скерсинес с дороги съехал и перевернулся автомобиль.

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