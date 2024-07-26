В "чековый" скандал попал и известный мотоциклист – купил шлем

Как сообщает прокуратура, Вильнюсский городской участковый суд в четверг удовлетворил иск прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры, защищающего общественный интерес, и присудил в пользу Вильнюсского городского самоуправления деньги от бывшего члена совета Б. Бардаускаса.
Б. Бардаускас, будучи членом совета Вильнюсского городского самоуправления в 2019-2023 гг., получил оплату расходов, связанных с этими обязанностями, из бюджета самоуправления. Будучи членом совета, он указал в качестве транспортного средства автомобиль.
По имеющимся данным, тогдашнему члену совета Б. Бардаускасу были возмещены расходы в размере 870 евро за три приобретенных им мотоциклетных шлема. Один шлем он купил за 4 дня до окончания срока.
По оценке прокурора, защищающего общественный интерес, Б. Бардаускас, не имея законных оснований для получения компенсации за 3 мотоциклетных шлема, которые он использовал не для деятельности члена совета, а для своих личных нужд, представил документы, подтверждающие расходы на приобретение шлемов, ответственному отделу администрации муниципалитета. Получив за них компенсацию, он безосновательно приобрел принадлежащее самоуправлению имущество, поэтому обязан его вернуть.
„Б. Бардаускас – известный литовский мотоциклист, участник ралли „Дакар“, активный член мотосообщества, но профессиональную спортивную деятельность нельзя приравнивать к деятельности члена совета“, - утверждает прокуратура.
Суд учел доводы прокурора и отметил, что сам по себе статус члена совета не дает права рассматривать приобретение мотоциклетных шлемов как расходы, связанные с деятельностью члена совета.
В деле нет информации о том, что Б. Бардаускас использовал мотоцикл для деятельности члена совета, а не в целях личного отдыха или иной общественной деятельности, поэтому необоснованные 870 евро необходимо вернуть администрации Вильнюсского городского самоуправления.
Решение суда первой инстанции еще может быть обжаловано.
В ралли „Дакар-2019“ Б. Брадаускас стартовал в так называемом одиночном классе – Originals of Motul. В том году Б. Брадаускас не финишировал в ралли, так как на последнем этапе сильно упал и сломал обе руки. Это вынудило гонщика отказаться от участия в соревнованиях того года.
Б. Бардаускас стал депутатом Вильнюсского городского совета в сентябре 2021 года, он заменил Дональду Мейжялите, которая отказалась от мандата члена совета, и баллотировалась на должность заместителя директора администрации.
Б. Бардаускас был избран по списку общественного избирательного комитета Команда Р. Шимашюса „За Вильнюс, которым мы гордимся!“.