В "чековый" скандал попал и известный мотоциклист – купил шлем

По имеющимся данным, тогдашнему члену совета Б. Бардаускасу были возмещены расходы в размере 870 евро за три приобретенных им мотоциклетных шлема. Один шлем он купил за 4 дня до окончания срока.

Б. Бардаускас, будучи членом совета Вильнюсского городского самоуправления в 2019-2023 гг., получил оплату расходов, связанных с этими обязанностями, из бюджета самоуправления. Будучи членом совета, он указал в качестве транспортного средства автомобиль.

Как сообщает прокуратура, Вильнюсский городской участковый суд в четверг удовлетворил иск прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры, защищающего общественный интерес, и присудил в пользу Вильнюсского городского самоуправления деньги от бывшего члена совета Б. Бардаускаса.

Суд учел доводы прокурора и отметил, что сам по себе статус члена совета не дает права рассматривать приобретение мотоциклетных шлемов как расходы, связанные с деятельностью члена совета.

„Б. Бардаускас – известный литовский мотоциклист, участник ралли „Дакар“, активный член мотосообщества, но профессиональную спортивную деятельность нельзя приравнивать к деятельности члена совета“, - утверждает прокуратура.

По оценке прокурора, защищающего общественный интерес, Б. Бардаускас, не имея законных оснований для получения компенсации за 3 мотоциклетных шлема, которые он использовал не для деятельности члена совета, а для своих личных нужд, представил документы, подтверждающие расходы на приобретение шлемов, ответственному отделу администрации муниципалитета. Получив за них компенсацию, он безосновательно приобрел принадлежащее самоуправлению имущество, поэтому обязан его вернуть.

В деле нет информации о том, что Б. Бардаускас использовал мотоцикл для деятельности члена совета, а не в целях личного отдыха или иной общественной деятельности, поэтому необоснованные 870 евро необходимо вернуть администрации Вильнюсского городского самоуправления.

Решение суда первой инстанции еще может быть обжаловано.

В ралли „Дакар-2019“ Б. Брадаускас стартовал в так называемом одиночном классе – Originals of Motul. В том году Б. Брадаускас не финишировал в ралли, так как на последнем этапе сильно упал и сломал обе руки. Это вынудило гонщика отказаться от участия в соревнованиях того года.