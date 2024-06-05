2024.06.05 12:23

В центре Вильнюса произошел взрыв в ресторане, пострадал работник

 
ru.DELFI.lt
Sprogimas restorane Vilniuje
Sprogimas restorane Vilniuje
ФОТО: DELFI

В среду в центр Вильнюса съехались пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой.

По номеру 112 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Пилес и Барборос Радвилайтес произошел взрыв в ресторане Katpedėlė произошел взрыв. Во время взрыва пострадал работник, с него сорвало одежду. Пострадавшего передали в руки врачей.

Место происшествия полиция огородила стоп-лентой. Подозревают, что в ресторане взорвался газовый баллон.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 11.22 ч. сообщили о том, что в кафе горит зонтик. На место происшествия выехали 5 автоцистерн и автолестница.

По словам пожарных-спасателей, три из них вскоре отозвали. В 12 ч. пожар был ликвидирован.

Выясняются обстоятельства происшествия.

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