В центре Вильнюса произошел взрыв в ресторане, пострадал работник

По номеру 112 поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Пилес и Барборос Радвилайтес произошел взрыв в ресторане Katpedėlė произошел взрыв. Во время взрыва пострадал работник, с него сорвало одежду. Пострадавшего передали в руки врачей.

Место происшествия полиция огородила стоп-лентой. Подозревают, что в ресторане взорвался газовый баллон.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 11.22 ч. сообщили о том, что в кафе горит зонтик. На место происшествия выехали 5 автоцистерн и автолестница.

По словам пожарных-спасателей, три из них вскоре отозвали. В 12 ч. пожар был ликвидирован.