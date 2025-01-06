В центре Вильнюса мужчина нанес ущерб магазину: размер ущерба подсчитывают

По данным полиции, в 20.30 ч. поступило сообщение о том, что мужчина громит магазин. Он разбил товары, бросал бутылку в витрину.
На месте происшествия был задержан мужчина 1987 г.р., он был пьян. Полиция еще не начала расследование, но собирает материалы.
Подозреваемому грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на два году.
Вандалу вручили повестку явиться в полицию.
Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове сказала, что нанесенный ущерб еще подсчитывают. Магазин на улице Диджёи пока не работает.
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