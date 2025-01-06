2025.01.06 18:08

В центре Вильнюса мужчина нанес ущерб магазину: размер ущерба подсчитывают

 
ru.DELFI.lt
"Iki" parduotuvėje siautėjo vyras
"Iki" parduotuvėje siautėjo vyras
ФОТО: Facebook

В субботу вечером в Вильнюсе, на ул. Диджёи, в автономном магазине Iki GO мужчина стал ломать прилавки и разбрасывать вещи.

По данным полиции, в 20.30 ч. поступило сообщение о том, что мужчина громит магазин. Он разбил товары, бросал бутылку в витрину.

На месте происшествия был задержан мужчина 1987 г.р., он был пьян. Полиция еще не начала расследование, но собирает материалы.

Подозреваемому грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на два году.

Вандалу вручили повестку явиться в полицию.

Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове сказала, что нанесенный ущерб еще подсчитывают. Магазин на улице Диджёи пока не работает.

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