В Балтийском море поврежден подводный кабель латвийского госцентра радио и телевидения

Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море, сообщили агентству ЛЕТА в вооруженных силах. Военно-морские силы НВС направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.

Центр морских операций провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии. Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и обмениваются информацией по инциденту.