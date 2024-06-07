В багаже пассажиров Вильнюсского аэропорта найден револьвер

Как сообщил Департамент полиции, в ночь с четверга на пятницу, примерно в 3 часа, в Вильнюсском аэропорту на улице Родунёс в багаже вылетающих пассажиров был обнаружен и изъят незаконно хранившийся револьвер ME 38 Compact-G с четырьмя патронами.
Багаж принадлежал 40-летнему мужчине и 39-летней женщине.
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов начато предварительное расследование.
Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка, применение или реализация без разрешения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки или взрывчатых веществ влечет за собой штраф или ограничение свободы, либо арест, либо лишение свободы на срок до пяти лет.