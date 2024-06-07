В багаже пассажиров Вильнюсского аэропорта найден револьвер

Как сообщил Департамент полиции, в ночь с четверга на пятницу, примерно в 3 часа, в Вильнюсском аэропорту на улице Родунёс в багаже ​​вылетающих пассажиров был обнаружен и изъят незаконно хранившийся револьвер ME 38 Compact-G с четырьмя патронами.