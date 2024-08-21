2024.08.21 12:52

В автомобильной аптечке обнаружили контрабанду кокаина из Нидерландов

 
ru.DELFI.lt
Sulaikyta narkotikų kontrabanda
Sulaikyta narkotikų kontrabanda
ФОТО: Alytaus AVPK

Накануне длинных выходных Жолинес криминалисты Алитусского уезда вместе с сотрудниками Калварийского пограничного пункта арестовали мужчин, занимавшихся контрабандой наркотиков.

Полиция Алитусского уезда сообщает, что на Калварийском пограничном пункте сотрудники полиции остановили автомобиль BMW для проверки. За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина из Пренайского района. С ним был 27-летний житель Алитуса. При досмотре автомобиля в аптечке среди предметов первой помощи были обнаружены пакетики с кокаином. Стоимость нелегального груза на черном рынке может достигать более 10 тысяч евро.

После обысков в домах, помещениях и автомобилях обоих задержанных были обнаружены 10 пакетиков с марихуаной и пакет с сыпучим материалом неизвестного происхождения. Подозреваемые ранее не были известны литовским правоохранительным органам, но один из них, 34-летний мужчина, был пойман голландскими властями несколько лет назад. В тот момент он управлял автомобилем под воздействием наркотиков.

Задержанных подозревают в контрабанде наркотических и психотропных веществ, хранении и распространении наркотиков в крупном размере. Суд постановил задержать их на 1 месяц. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводят сотрудники Алитусского уездного управления по расследованию организованной преступности.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии