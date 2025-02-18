2025.02.18 17:54

В автобусе из Латвии обнаружили 55 кг контрабандного препарата Ozempic

 
rus.DELFI.lv
Ozempic
Ozempic
ФОТО: Photo Nature Travel | Shutterstock

На российско-латвийской границе пресечена попытка крупной контрабанды противодиабетического препарата Ozempic, который также используется в качестве средства для борьбы с лишним весом.

По информации пресс-службы Псковской таможни, внушительную партию медицинского препарата общим весом 55 кг (509 упаковок) обнаружили в пункте пропуска „Бурачки“ (российско-латвийская граница) при проверке въехавшего из Латвии автобуса.

Медикаменты были спрятаны в техническом отсеке рейсового автобуса, которым управлял гражданин Латвии. Он сообщил таможенникам, что получил „Оземпик“ в Риге и должен был передать в Москве получателю за денежное вознаграждение.

В отношении нарушителя начато расследование за контрабанду.

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