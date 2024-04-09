В Алитусском районе вооруженный топором мужчина напал на полицейских и врачей

Как сообщает Департамент полиции, инцидент произошел в понедельник, примерно в 15 час. 40 мин., в деревне Обелнинкай, во дворе дома.
Агрессивный мужчина, держа в руках топор, напал на прибывших врачей скорой помощи и сотрудников Главного комиссариата полиции Алитусского уезда, не выполнял их требования. Он топором повредил входную дверь полицейского автомобиля VW Transporter.
Сотрудники и медики в результате инцидента не пострадали.
Нетрезвый (1,70 промилле) 32-летний мужчина был задержан и доставлен в больницу.
Собран материал о сопротивлении полиции.
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