В Алитусском районе гражданин Беларуси стал виновником ДТП

Полиция информировала, что в 15.40 ч. на дороге Алитус-Валкининкай-Вильнюс, в пределах деревни Поцелонис, произошло ДТП.

Гражданин Беларуси (1975 г.р.) не справился с управлением автомобилем Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и зацепил ехавший в сторону Алитуса VW Caddy (водитель 1996 г.р.) и столкнулся с автомобилем Nissan Almera Tino (водитель 1962 г.р.).

В ДТП пострадал водитель Nissan, он был доставлен в Алитусскую больницу.