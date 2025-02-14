2025.02.14 16:17

В Алитусе задержаны покупательница наркотиков, торговец и беглец из тюрьмы

 
ru.DELFI.lt
ELTA

На этой неделе в Алитусе на улице Науйои полиция задержала 25-летнюю женщину, у которой нашли предположительно марихуану. Женщина призналась, что купила наркотики у знакомого, проживающего на улице Путину.

Проведя обыск в доме 33-летнего торговца, полицейские обнаружили больше предположительно наркотических веществ, а также патроны, весы и другие улики, сообщила Тюремная служба Литвы.

Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим за кражи в Литве и за рубежом, а также за незаконный сбыт наркотиков. Ему предъявлены подозрения в незаконном хранении наркотических веществ с целью их сбыта.

В отношении мужчины избрана мера пресечения – изъятие документов и подписка о невыезде.

Женщине, купившей наркотики, предъявлено подозрение в незаконном хранении наркотических веществ без цели их сбыта. В отношении нее также избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Кроме того, в квартире женщины был найден ее 30-летний друг – гражданин хорошо известен полиции, он находился в розыске за побег из Алитусской тюрьмы, где отбывал наказание за кражи.

Осужденный вернулся за решетку.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии