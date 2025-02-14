В Алитусе задержаны покупательница наркотиков, торговец и беглец из тюрьмы

Проведя обыск в доме 33-летнего торговца, полицейские обнаружили больше предположительно наркотических веществ, а также патроны, весы и другие улики, сообщила Тюремная служба Литвы.

Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим за кражи в Литве и за рубежом, а также за незаконный сбыт наркотиков. Ему предъявлены подозрения в незаконном хранении наркотических веществ с целью их сбыта.

В отношении мужчины избрана мера пресечения – изъятие документов и подписка о невыезде.

Женщине, купившей наркотики, предъявлено подозрение в незаконном хранении наркотических веществ без цели их сбыта. В отношении нее также избрана мера пресечения – подписка о невыезде.