В Алитусе обнаружено тело выпавшего из окна человека

По данным полиции, 21 декабря, в 14.38 ч. в Алитусе, на ул. Мишко, около дома обнаружили тело мужчины.
Подозревают, что мужчина 1952 г.р. выпал из окна на четвертом этаже.
Начато расследование.
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В субботу в Алитусе было обнаружено тело мужчины. Подозревают, что он выпал из окна.
По данным полиции, 21 декабря, в 14.38 ч. в Алитусе, на ул. Мишко, около дома обнаружили тело мужчины.
Подозревают, что мужчина 1952 г.р. выпал из окна на четвертом этаже.
Начато расследование.