2024.12.22 13:47

В Алитусе обнаружено тело выпавшего из окна человека

 
ru.DELFI.lt
Gedulas
Gedulas
ФОТО: DELFI / Robertas Narmontas

В субботу в Алитусе было обнаружено тело мужчины. Подозревают, что он выпал из окна.

По данным полиции, 21 декабря, в 14.38 ч. в Алитусе, на ул. Мишко, около дома обнаружили тело мужчины.

Подозревают, что мужчина 1952 г.р. выпал из окна на четвертом этаже.

Начато расследование.

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