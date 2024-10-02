В Алитусе на территории воинского батальона обнаружен метеозонд с черным ящиком

Как сообщила агентству Elta представитель Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичене, ночью, в 2.51 час., в полицию поступило сообщение Военной полиции о том, что в Алитусе, на улице Улону, на территории полигона Алитусского уланского батальона им. Великой княгини Бируте был замечен приземлившийся метеорологический зонд с прикрепленным к нему черным ящиком.

„Военная полиция продолжит выяснение обстоятельств происшествия“, – сказала К. Янулявичене.

По словам представителя полиции, пока точно не ясно, что именно было в черном ящике, прикрепленном к метеозонду, однако, есть подозрения, что это может быть контрабанда.