В Акмянском районе мужчина предположительно нанес себе ранение самодельным огнестрельным оружием

По данным правоохранительных органов, около 14.00 час. в своем доме в селе Пелкяле был найден мужчина без сознания (1965 г. р.). Мужчина был доставлен в Каунасскую больницу.

Предполагается, что мужчина нанес себе ранение из самодельного огнестрельного оружия. На месте происшествия было обнаружено и изъято самодельное огнестрельное оружие, пневматическая винтовка и 35 патронов калибра 5,6 мм.