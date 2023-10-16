В аэропорту Вильнюса у гражданина Латвии нашли два чемодана, набитых контрабандой

У пересекавшего границу по "зеленому" коридору латвийца, прибывшего из Беларуси через Турцию и Германию, таможенники спросили, не везет ли он с собой ничего запрещенного. Пассажир ответил, что в его багаже нет запрещенных предметов. Однако в ходе проверки багажа при помощи сканера таможенники констатировали, что два больших чемодана, принадлежащих гражданину Латвии, набиты сигаретами.