Ужасные цифры – за сутки в Литве обнаружены 10 тел

По данным полиции, 29 июня в 6.30 ч. сообщили, что в Пикеляй (Мажейкяйский район), в хозпостройке было обнаружено тело мужчины 1968 г.р. На теле внешних следов насилия не обнаружено.

В 7.30 ч. того же дня в Шяуляй, на ул. Жальгирё Соду 12-ои, в дачном домике было обнаружено тело мужчины 1950 г.р. без внешних следов насилия.

В 8.30 ч., в Жёгайчай (Мажейкяйский район) было обнаружено тело женщины 1959 г.р. без внешних следов насилия. Женщина умерла в поле.

В 9.54 ч. сообщили о том, что в Акмянском районе в квартире обнаружено тело женщины 1968 г.р. без внешних следов насилия.

В Алитусе, на ул. Лауко, в квартире скончался мужчина (1960 г.р.). Тело было обнаружено в стадии разложения.