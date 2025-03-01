2025.03.01 11:10

Ужасная авария в Алитусском районе: погибли два человека

 
ru.DELFI.lt
Alytaus rajone BMW rėžėsi į stulpą ir medė, du vyrai žuvo
Alytaus rajone BMW rėžėsi į stulpą ir medė, du vyrai žuvo
ФОТО: Alytaus apskr. policija | Policija

В ночь с пятницы на субботу в Алитусском районе в результате ужасного несчастного случая погибли двое мужчин.

Об этом 1 марта сообщил Департамент полиции. В Алитусском районе, в селе Першекининкай, около 1.26 час. автомобиль BMW 530 D, которым управлял мужчина (1999 г.р.), сошел с дороги и врезался в железобетонную опору столба и дерево. От удара столб сломался. В результате аварии погибли ехавшие вместе пассажиры: мужчина (1999 г.р.) и мужчина (1980 г.р.), а водитель с различными травмами был госпитализирован. Пожарные-спасатели доставали людей из сильно поврежденной машины.

Начато досудебное расследование по 5 ч. статьи 281 Уголовного кодекса Литовской Республики, согласно которой лицо, нарушившее при управлении транспортным средством правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, если это повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, приведшее к смерти человека, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

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