Ужасная авария в Алитусском районе: погибли два человека

Об этом 1 марта сообщил Департамент полиции. В Алитусском районе, в селе Першекининкай, около 1.26 час. автомобиль BMW 530 D, которым управлял мужчина (1999 г.р.), сошел с дороги и врезался в железобетонную опору столба и дерево. От удара столб сломался. В результате аварии погибли ехавшие вместе пассажиры: мужчина (1999 г.р.) и мужчина (1980 г.р.), а водитель с различными травмами был госпитализирован. Пожарные-спасатели доставали людей из сильно поврежденной машины.