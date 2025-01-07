Утренние ДТП в столице: водитель Volvo побил 4 авто, перевернулся автомобиль с детьми

По данным Вильнюсской полиции, в 7.15 ч. на Молетском шоссе, около деревни Неменчинеле, перевернулся легковой автомобиль. Проезжавший мимо водитель сообщил, что есть пострадавшие. В машине было двое детей. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция. Пожарные-спасатели достали из машины пострадавшего ребенка и передали его в руки врачей.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В 8 ч. на ул. Рибишкю Диджёи, недалеко от перекрестка с Расу, на пути в центр, столкнулись четыре автомобиля. В одном из автомобилей были девочки 14 и 11 лет. Они почувствовали себя плохо, поэтому врачи скорой увезли их в больницу.