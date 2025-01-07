Утренние ДТП в столице: водитель Volvo побил 4 авто, перевернулся автомобиль с детьми

По данным Вильнюсской полиции, в 7.15 ч. на Молетском шоссе, около деревни Неменчинеле, перевернулся легковой автомобиль. Проезжавший мимо водитель сообщил, что есть пострадавшие. В машине было двое детей. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция. Пожарные-спасатели достали из машины пострадавшего ребенка и передали его в руки врачей.
Обстоятельства ДТП выясняются.
В 8 ч. на ул. Рибишкю Диджёи, недалеко от перекрестка с Расу, на пути в центр, столкнулись четыре автомобиля. В одном из автомобилей были девочки 14 и 11 лет. Они почувствовали себя плохо, поэтому врачи скорой увезли их в больницу.
Выяснилось, что виновник ДТП был пьян. Он на автомобиле Volvo врезался в три машины: Honda, Opel и VW. Пострадал и 40-летний водитель Hondа, он жаловался на боли в шее.
Из-за ДТП было остановлено движение, не мог курсировать общественный транспорт.
Около парка Вингис на виадуке над ул. Гележинё Вилко движение блокировали два столкнувшихся автомобиля. По словам очевидца, через 10 минут водители убрали машины в стороны и освободили путь.
Delfi благодарит за фото Гинтараса Наряцкаса.