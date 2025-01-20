2025.01.20 07:35

Утреннее ДТП в столице – мусоровоз оборвал провода, образовались заторы

 
Avarija Ateities g.
Avarija Ateities g.
ФОТО: Facebook / Reidas Vilniuje – Eismas Vilniuje – Kamščiai Vilniuje

В понедельник утром поступила информация о ДТП на ул. Атейтес в столице.

Первым об этом сообщил член группы „Рейд в Вильнюсе - движение в Вильнюсе- заторы в Вильнюсе" в социальной сети фейсбук.

„На улице Атейтес затор, – информирует очевидец. – Зацепили провода, столбы с обеих сторон накренились“.

По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло в 5.42 ч. „Мусоровоз краном зацепил провода и оборвал их, – сказала представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене. – Грузовик заблокировал движение по трем полосам“.

Затем в проводах запутался автомобиль врачей, автобус и еще одна машина. Стали формироваться заторы.

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