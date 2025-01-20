Утреннее ДТП в столице – мусоровоз оборвал провода, образовались заторы

Первым об этом сообщил член группы „Рейд в Вильнюсе - движение в Вильнюсе- заторы в Вильнюсе" в социальной сети фейсбук.

„На улице Атейтес затор, – информирует очевидец. – Зацепили провода, столбы с обеих сторон накренились“.

По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло в 5.42 ч. „Мусоровоз краном зацепил провода и оборвал их, – сказала представитель Вильнюсской полиции Лорета Кайрене. – Грузовик заблокировал движение по трем полосам“.