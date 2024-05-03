Установлены личности подозреваемых, обливших краской памятник главе партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу

Гражданин Эстонии был задержан в Эстонии в начале февраля этого года, а затем передан правоохранительным органам Литвы. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил задержать подозреваемого на три месяца, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Литвы.
Второй подозреваемый, имеющий двойное гражданство Эстонии и России, был задержан и в настоящее время находится под арестом в Латвии. Его допросили во исполнение европейского ордера на расследование, направленного литовскими прокурорами.
Латвийские сотрудники также предъявили этому человеку подозрения в преступных действиях, совершенных в Латвии.
Досудебным расследованием в Литве руководит и организует Каунасская окружная прокуратура, а расследование ведет Главный комиссариат полиции Алитусского уезда. В ходе расследования ведется активное сотрудничество с Департаментом государственной безопасности и Управлением криминальной полиции Литвы.
Как уже сообщалось в феврале 2024 года, при сотрудничестве органов безопасности и правопорядка Литвы, Латвии и Эстонии в Эстонии и Латвии были задержаны лица, подозреваемые в совершении по указанию российских спецслужб различных преступных деяний на территории трех стран.