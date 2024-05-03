2024.05.03 12:40

Установлены личности подозреваемых, обливших краской памятник главе партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу

 
они иностранцы
ELTA
ru.DELFI.lt
Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Adolfas Ramanauskas-Vanagas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Один из подозреваемых в связи с облитым краской памятником главе литовских партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине уже передан и допрошен в Литве, а другой пока находится в Латвии.

Гражданин Эстонии был задержан в Эстонии в начале февраля этого года, а затем передан правоохранительным органам Литвы. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и постановил задержать подозреваемого на три месяца, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Литвы.

Второй подозреваемый, имеющий двойное гражданство Эстонии и России, был задержан и в настоящее время находится под арестом в Латвии. Его допросили во исполнение европейского ордера на расследование, направленного литовскими прокурорами.

Латвийские сотрудники также предъявили этому человеку подозрения в преступных действиях, совершенных в Латвии.

Досудебным расследованием в Литве руководит и организует Каунасская окружная прокуратура, а расследование ведет Главный комиссариат полиции Алитусского уезда. В ходе расследования ведется активное сотрудничество с Департаментом государственной безопасности и Управлением криминальной полиции Литвы.

Как уже сообщалось в феврале 2024 года, при сотрудничестве органов безопасности и правопорядка Литвы, Латвии и Эстонии в Эстонии и Латвии были задержаны лица, подозреваемые в совершении по указанию российских спецслужб различных преступных деяний на территории трех стран.

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