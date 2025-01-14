Ущерб на миллионы: новые детали по делу закупки тестов на COVID-19 в Литве

Бывший советник премьер-министра, нынешний министр экономики и инноваций Лукас Савицкас, свидетельствующий по делу о закупке тестов на COVID-19, во вторник заявил, что в 2020 году он общался с директором компании Profarma Эдитой Миштинене. По его утверждению, он делился с представителями различных учреждений информацией о необходимости тестов, но подчеркнул, что никаких решений, связанных с закупкой тестов, он не принимал.