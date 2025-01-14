Ущерб на миллионы: новые детали по делу закупки тестов на COVID-19 в Литве

По данному уголовному делу, рассматриваемому в Районном суде города Вильнюса, проходит экс-заместитель министра здравоохранения Лина Ярушявичене, ей предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. Тесты, по факту закупки которых было возбуждено уголовное дело, были закуплены у компании Profarma.
В 2020 году Л. Савицкас занимал должность советника тогдашнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса по вопросам управления экономическими и стратегическими изменениями.
Он рассказал, что Канцелярия правительства в основном помогала координировать управление пандемией коронавируса, собирала и обменивалась информацией с представителями других ведомств.
„Мы не совершали закупок. Правительство никогда не могло принимать конкретных решений“, – пояснил Л. Савицкас.
По словам свидетеля, решения о закупке тестов на COVID-19 принимал Минздрав, а закупку осуществляла Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.
„Было огромное количество информации. (...) Мы публично обратились через бизнес-ассоциацию с просьбой выдвигать предложения, получили их немало и передали информацию в другие ведомства. (...) Само решение о закупке тестов было сформировано приказом министра (здравоохранения – ELTA). В лаборатории проходил отбор поставщиков и осуществлялась закупка“, – рассказал Л. Савицкас.
Он не отрицал, что не раз в различных форматах с другими советниками премьер-министра и представителями других ведомств дискутировал и обсуждал, сколько тестов на Covid-19 тогда требовалось Литве. Однако, Л. Савицкас повторял, что с коллегами делился информацией, но не принимал никаких решений, связанных с закупкой тестов.
Л. Савицкас, отвечая на вопросы прокурора Гинтараса Плёплиса, признался, что разговаривал по телефону с главой компании Profarma Э. Миштинене. Свидетель не помнил точно содержания разговора, но утверждал, что разговаривал с Э. Миштинене о возможностях компании по доставке тестов на COVID-19, о том, сколько тестов компания может поставить.
„Государствам было сложно получить экспресс-тесты вовремя и в нужных количествах, поэтому необходимо было оценить, есть ли реальное стремление получить нужное количество тестов в короткие сроки“, – рассказал Л. Савицкас о том, почему он разговаривал с главой компании Profarma по телефону.
Свидетель подчеркнул, что, когда он звонил Э. Миштинене, он лишь собирал информацию, не согласовывал с компанией закупку каких-то конкретных тестов.
Правоохранительные органы говорят об ущербе на сумму 4 млн. евро
Л. Ярушявичене ушла из команды бывшего министра здравоохранения, „агрария“ Аурелиюса Вериги летом 2020 года, после того как правоохранительные органы обвинили ее в злоупотреблении служебным положением.
Как утверждает прокуратура, данные, собранные в ходе предварительного расследования, позволяют обоснованно подозревать, что Л. Ярушявичене, работая заместителем министра здравоохранения и злоупотребляя своим служебным положением, с марта 2020 года предположительно предъявляла необоснованные и незаконные требования к руководителю и сотрудникам Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем при Минздраве по поводу закупки экспресс-тестов на COVID-19.
Расследование велось по факту закупки более чем 500 тыс. экспресс-серологических тестов у компании Profarma на сумму более 6 млн евро. По мнению прокуратуры, Л. Ярушявичене предоставила этой компании привилегии, действуя в ее интересах, и тем самым нанесла государству ущерб при закупке государством тестов на Covid-19.
Апелляционный суд признал, что государство переплатило нескольким компаниям за вышеупомянутые тесты, и присудить взыскать в пользу государства более 4 млн евро.