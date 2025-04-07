Упавшее дерево в Вильнюсском районе повредило пять автомобилей

„В субботу сообщений было больше – 47 выездов и сообщений по всей Литве. В воскресенье также были вызовы – в Вильнюсском районе, в деревне Вальчюнай, дерево упало на пять автомобилей. Пострадавших нет, сообщение поступило в 11.10 час“, - рассказал Elta в понедельник утром специалист Отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Мирославас Герасимовичюс.
Больше всего вызовов, связанных с упавшими деревьями – в Таурагском и Каунасском уездах.
По данным Литовской гидрометеорологической службы, в субботу порывы ветра достигали 15-20 м/с, в Расейняе – до 21 м/с, а в Венте – до 23 м/с.
В понедельник в Литве ожидается северный ветер со скоростью 9-14 м/с.
Во вторник местами выпадет небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, северный, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура ночью от -4 до +1 градуса, днем +3-8 градусов.
В ночь на среду местами осадки, днем – на большей территории страны. Ветер западный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 0 до -5 градусов, на взморье +1-3 градуса, днем +3-8 градусов.