Упавшее дерево в Вильнюсском районе повредило пять автомобилей

„В субботу сообщений было больше – 47 выездов и сообщений по всей Литве. В воскресенье также были вызовы – в Вильнюсском районе, в деревне Вальчюнай, дерево упало на пять автомобилей. Пострадавших нет, сообщение поступило в 11.10 час“, - рассказал Elta в понедельник утром специалист Отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Мирославас Герасимовичюс.

Больше всего вызовов, связанных с упавшими деревьями – в Таурагском и Каунасском уездах.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в субботу порывы ветра достигали 15-20 м/с, в Расейняе – до 21 м/с, а в Венте – до 23 м/с.

В понедельник в Литве ожидается северный ветер со скоростью 9-14 м/с.