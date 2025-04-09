2025.04.09 17:09

Ульвидас признан виновным в растлении несовершеннолетних и приговорен к лишению свободы

 
Elta
Ингрида Стенюлиене
ru.DELFI.lt

В среду Каунасский окружной суд признал Альгимантаса Ульвидаса виновным в растлении несовершеннолетних, не достигших 16 лет, и приговорил его к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Мужчина находился под арестом длительное время, поэтому это время будет засчитано в срок наказания, назначенного приговором. А. Ульвидас находился под арестом примерно около двух лет.

Прокуратура предложила приговорить его к пяти годам лишения свободы. Пока неизвестно, намерен ли прокурор обжаловать приговор.

Приговор суда не является окончательным и может быть обжалован.

А. Ульвидас не присутствовал на оглашении приговора.

Потерпевшими по данному делу признаны 11 девочек. Некоторые из них подали иски о возмещении ущерба.

Помимо вышеупомянутого дела, в Каунасском окружном суде рассматриваются еще три уголовных дела, в которых А. Ульвидас обвиняется в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

В одном из дел 48-летний мужчина обвиняется в совершении 33 преступных деяния, связанных с развращением лица, не достигшего 16-летнего возраста. По делу проходят 25 потерпевших и 193 свидетеля.

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