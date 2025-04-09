Ульвидас признан виновным в растлении несовершеннолетних и приговорен к лишению свободы

Мужчина находился под арестом длительное время, поэтому это время будет засчитано в срок наказания, назначенного приговором. А. Ульвидас находился под арестом примерно около двух лет.

Прокуратура предложила приговорить его к пяти годам лишения свободы. Пока неизвестно, намерен ли прокурор обжаловать приговор.

Приговор суда не является окончательным и может быть обжалован.

А. Ульвидас не присутствовал на оглашении приговора.

Потерпевшими по данному делу признаны 11 девочек. Некоторые из них подали иски о возмещении ущерба.