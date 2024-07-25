Украинские спецслужбы разоблачили агентов ФСБ, планировавших поджоги торговых центров в ЕС

По данным СБУ, в ходе спецоперации в разных регионах Украины была разоблачена группа агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, готовивших поджоги в местах скопления большого количества людей. Как утверждается, основными целями были торговые центры, заправки, аптеки и рынки Украины, Польши и стран Балтии. При этом отмечается, что преступную деятельность дистанционно координировала российская разведка.