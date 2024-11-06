Угрозы взрывов в Висагинасе, Зарасай и Тракай: полиция советует сохранять спокойствие

„Два сообщения поступили в Висагинасе, два других – в Зарасай и Тракай. Сообщение от российского адресата на русском языке. Конкретных требований нет, написано, что взорвется бомба, и все“, - сообщил Elta представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

После получения такого письма полиция просит не паниковать, сохранять бдительность и соблюдать следующие рекомендации: не прекращать свою деятельность, не звонить по номерам экстренных служб, а проконсультироваться с ответственными сотрудниками. И только в случае обнаружения опасного объекта или наличия других признаков того, что угроза может быть реальной – начинать эвакуацию и звонить по номеру экстренной помощи 112.