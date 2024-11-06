2024.11.06 10:30

Угрозы взрывов в Висагинасе, Зарасай и Тракай: полиция советует сохранять спокойствие

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
полиция (ассоциативное фото)
полиция (ассоциативное фото)
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В среду утром полиция зарегистрировала четыре сообщения о поступивших электронных письмах с угрозами взорвать школы, детские сады, магазины и другие учреждения.

„Все сообщения проверяются, до сих пор после осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было“, - сообщает полиция.

„Два сообщения поступили в Висагинасе, два других – в Зарасай и Тракай. Сообщение от российского адресата на русском языке. Конкретных требований нет, написано, что взорвется бомба, и все“, - сообщил Elta представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

После получения такого письма полиция просит не паниковать, сохранять бдительность и соблюдать следующие рекомендации: не прекращать свою деятельность, не звонить по номерам экстренных служб, а проконсультироваться с ответственными сотрудниками. И только в случае обнаружения опасного объекта или наличия других признаков того, что угроза может быть реальной – начинать эвакуацию и звонить по номеру экстренной помощи 112.

„После получения сообщения на электронную почту просим не торопиться эвакуировать людей и прекращать деятельность – в первую очередь проконсультируйтесь с полицией по информационному телефону +370 700 60 000. Консультанты посоветуют, как себя вести и что делать, какие меры необходимо принять“, - указывает полиция.

Это не первый случай, когда в Литве поступают ложные сообщения такого типа, они ни разу не подтвердились.

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