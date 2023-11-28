Угнаны автомобили в Вильнюсском районе и Укмерге: ущерб составляет более 25 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erikas Skardžius

За последние сутки в Вильнюсском районе и Укмерге были угнаны два автомобиля. Общий ущерб – более 25 тыс. евро.

По данным правоохранительных органов, в понедельник в полицию Вильнюсского округа поступило заявление от мужчины (1979 г. р.) о том, что 24 ноября, около 12. 50 час., в Вильнюсском районе, в селе Ужубалю, был угнан автомобиль VW Passat. Ущерб составляет 12 750 евро.

В тот же день, около 0.50 час., в Укмерге, на ул. Кауно, было замечено, что со двора многоквартирного дома угнан автомобиль BMW 330D, в котором находились деньги, мотоэкипировка, шлем и средства защиты. Ущерб составляет 12 500 евро.

По фактам угона начаты досудебные расследования.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии