Угнанный в Бельгии автомобиль задержали на погранпункте в Литве

В среду вечером сотрудников Трибоняйской погранзаставы Варенского погранотряда СОГГ, при проверке транспортных средств и их водителей, следовавших из Беларуси через Шальчининкайский погранпункт, заинтересовал автомобиль Renault Megane Scenic.
Автомобилем, зарегистрированным в Литве в 2012 году, управляла 54-летняя гражданка Литвы.
Она предъявила пограничникам свои личные документы и документы на автомобиль, которые были в порядке.
Однако после того, как пограничники дополнительно проверили идентификационный номер автомобиля (VIN), выяснилось, что 16 октября прошлого года данный автомобиль Renault Megane Scenic был объявлен бельгийской полицией в розыск.
В Варенском погранотряде начато предварительное расследование по факту приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, которое ведет прокурор 1-го отдела прокуратуры Вильнюсского района Вильнюсской областной прокуратуры. Такое преступление наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до 4 лет.
Водитель, после допроса в качестве свидетеля, была отпущена, сообщает СОГГ.
Автомобиль Renault Megane Scenic хранится в одном из подразделений пограничного участка Варенского погранотряда.