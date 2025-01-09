Угнанный в Бельгии автомобиль задержали на погранпункте в Литве

В среду вечером сотрудников Трибоняйской погранзаставы Варенского погранотряда СОГГ, при проверке транспортных средств и их водителей, следовавших из Беларуси через Шальчининкайский погранпункт, заинтересовал автомобиль Renault Megane Scenic.

Автомобилем, зарегистрированным в Литве в 2012 году, управляла 54-летняя гражданка Литвы.

Она предъявила пограничникам свои личные документы и документы на автомобиль, которые были в порядке.

Однако после того, как пограничники дополнительно проверили идентификационный номер автомобиля (VIN), выяснилось, что 16 октября прошлого года данный автомобиль Renault Megane Scenic был объявлен бельгийской полицией в розыск.