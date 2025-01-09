2025.01.09 09:22

Угнанный в Бельгии автомобиль задержали на погранпункте в Литве

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vogtas automobilis
Vogtas automobilis
ФОТО: VSAT

На Шальчининкайском погранпункте задержали автомобиль Renault Megane Scenic, разыскиваемый бельгийскими правоохранителями в течение почти трех месяцев.

В среду вечером сотрудников Трибоняйской погранзаставы Варенского погранотряда СОГГ, при проверке транспортных средств и их водителей, следовавших из Беларуси через Шальчининкайский погранпункт, заинтересовал автомобиль Renault Megane Scenic.

Автомобилем, зарегистрированным в Литве в 2012 году, управляла 54-летняя гражданка Литвы.

Она предъявила пограничникам свои личные документы и документы на автомобиль, которые были в порядке.

Однако после того, как пограничники дополнительно проверили идентификационный номер автомобиля (VIN), выяснилось, что 16 октября прошлого года данный автомобиль Renault Megane Scenic был объявлен бельгийской полицией в розыск.

В Варенском погранотряде начато предварительное расследование по факту приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, которое ведет прокурор 1-го отдела прокуратуры Вильнюсского района Вильнюсской областной прокуратуры. Такое преступление наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до 4 лет.

Водитель, после допроса в качестве свидетеля, была отпущена, сообщает СОГГ.

Vogtas automobilis

Автомобиль Renault Megane Scenic хранится в одном из подразделений пограничного участка Варенского погранотряда.

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