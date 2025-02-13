У жителей Клайпеды и Вильнюса мошенники выманили более 26 000 евро

Она заявила, что на прошлой неделе, 5 февраля, примерно в 15.15 час. в Клайпеде с ней по WhatsApp связался неизвестный мужчина.

Как сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, в среду поступило сообщение от женщины (1955 г. р.) о том, что 29 января примерно в 12 часов дня в Вильнюсе ей позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками банка и полиции, и обманным путем выманили у нее 5 600 евро, данные электронного банкинга и банковскую платежную карту, с которой было снято 1 615 евро.