2025.02.13 11:26

У жителей Клайпеды и Вильнюса мошенники выманили более 26 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Sukčius, pinigai
Sukčius, pinigai
ФОТО: DELFI montažas / Scanpix

В Клайпеде мошенник, выдавший себя за сотрудника телекоммуникационной компании Tele2, выманил у пожилой жительницы Клайпеды 19,4 тыс. евро.

Как сообщили в полиции, в среду в 12.57 час. в Клайпедский комиссариат полиции обратилась 73-летняя женщина.

Она заявила, что на прошлой неделе, 5 февраля, примерно в 15.15 час. в Клайпеде с ней по WhatsApp связался неизвестный мужчина.

Выдавая себя за сотрудника Tele2, он обманным путем выманил 19 400 евро.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Как сообщил Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, в среду поступило сообщение от женщины (1955 г. р.) о том, что 29 января примерно в 12 часов дня в Вильнюсе ей позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками банка и полиции, и обманным путем выманили у нее 5 600 евро, данные электронного банкинга и банковскую платежную карту, с которой было снято 1 615 евро.

Ущерб составил 7 215 евро.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

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