У задержанных за самоуправство клайпедчан полиция обнаружила наркотики

Расследование было начато 18 октября 2023 года, когда в Клайпедскую полицию доставили сильно избитого и раненого ножом 29-летнего мужчину. Было начато расследование по факту самоуправства.

Позже расследование передали сотрудникам криминальной полиции. Они в течение нескольких дней выявили и задержали троих возможных участников жестокого преступления. Все они - безработные.

Во время обысков в их домах, других помещениях и автомобилях полиция обнаружила марихуану, электронные весы, три гриндера, складные ножи и огнестрельное оружие.

У 36-летнего подозреваемого нашли 600 г психотропного вещества и вещи и документы избитого мужчины.

Подозревают, что 36-летний подозреваемый с 24 и 29-летним сообщниками на автомобиле увез пострадавшего в укромное место и путем психологического и физического насилия требовал вернуть долг в размере нескольких тысяч евро.

Задержанным предъявлены обвинения в самоуправстве, незаконном хранении наркотических веществ и совершении других преступлений.